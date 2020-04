CdS – Il Milan prepara il colpo a zero: incontrati gli agenti di David Silva

Il Milan è a lavoro per la prossima sessione di calciomercato, nonostante le incertezze che questo periodo storico porta con sé. I rossoneri stanno pensando ad un super colpo per far felici i tifosi: David Silva ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Manchester City e a 34 anni ha voglia di una nuova esperienza, in Europa o negli USA. Su di lui si è fiondato il Milan che ha già incontrato gli agenti del calciatore spagnolo. Questo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.