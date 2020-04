CdS – La Lega pensa ad un fondo dalle scommesse sportive, ma non ci sono segnali positivi

Tra le tante proposte fatte nelle varie assemblee tra i club per provare a riprendere il campionato, è spuntata una questione legata alle scommesse sportive. Lo riporta il Corriere dello Sport, che spiega come l’assemblea che aveva chiesto aiuto al governo per far ripartire il campionato aveva anche ipotizzato di dirottare l’1% delle puntate di scommesse sportive in un fondo da utilizzare per il calcio.

Per ora, la proposta della Lega Serie A non ha trovato alcun riscontro favorevole, ma il governo ci sta pensando. Il problema sarebbe legato al fatto che il fondo “salva sport” non può essere destinato esclusivamente al calcio, oltre all’opposizione del Movimento 5 stelle e ai gestori delle scommesse. I segnali non sono incoraggianti ma le decisioni sono state spostate alla prossima settimana, quando sarà varato il decreto di Aprile con 270 milioni destinati allo Sport.