CdS – La UEFA non molla: “Bisogna assegnare le coppe”

Sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si rincara la dose riguardo le intenzioni della UEFA. Le coppe devono essere assegnate, anche a costo di ricorrere a “Final four” o “Final Eight”.

Il quotidiano sottolinea le parole di ieri del dottor Tim Meyer, presidente della commissione medica, che ha spiegato come sia necessario un protocollo medico per far ripartire le attività sportive. L”UEFA sospenderà le coppe solo se costretta, così come fatto con EURO 2020. La disposizione è quindi di andare avanti, seguendo i protocolli medici decisi dalla commissione.