Gazidis e Ibrahimovic si incontreranno per decidere il futuro. Questo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera. Non appena l’attaccante svedese ritornerà in Italia, terrà un incontro con la dirigenza del Milan per decidere se restare in rossonero o meno. Decisive saranno le ambizioni del club milanese, conoscendo quelle di Zlatan, intenzionato a vincere o quantomeno a raggiungere obiettivi oltre i limiti predisposti.