CdS – Milan, vietato sbagliare: Spalletti per tornare grande

Il Milan in questi anni ha sbagliato molto sia sugli acquisti, sia sulle scelte degli allenatori. Per tornare grande e tornare nel calcio che conta, ha bisogno di un condottiero, uno che sappia dare carisma e bel gioco alla squadra, caratteristiche che sono un po’ mancate nel Milan degli ultimi anni. Uno dei favoriti per compiere questa fatidica inversione di rotta è Luciano Spalletti, che negli ultimi anni è riuscito a portare la Roma e l’Inter in Champions, proponendo un calcio offensivo e bello da vedere.

