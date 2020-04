CdS – Problema diritti televisivi, DAZN congela i pagamenti

DAZN congela i pagamenti

Lo stop forzato ai campionati impone dei problemi che ad inizio stagione nessuno aveva tenuto a mente. Infatti, le emittenti televisive hanno potrebbero agire di conseguenza. Dall’Inghilterra, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe un’indiscrezione che vedrebbe DAZN che comunicherà lo stop del pagamento dei diritti tv, e di conseguenza essere costretta a mandare i dipendenti in ferie forzate o mettendoli in cassa integrazione. DAZN potrebbe liquidare i servizi che gli erano stati assegnati, riporta Sportical, e finché non ci sarà chiarezza sui calendari non agirà oltre.

Ad aver già pagato (almeno in parte) è la società Perform (pagati 129 milioni su 193), mentre DAZN dovrebbe pagare ancora 1,7 milioni a partita per le 38 partite esclusive rimanenti, un prezzo molto alto nel caso il campionato venisse annullato.