CdS – Serie A, la richiesta delle squadre: partite alle 22 in estate

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, le squadre del centro-sud avrebbero chiesto di posticipare le partite che si giocheranno in estate alle 22, per le altissime temperature che potrebbero affaticare più del dovuto i calciatori. Queste ed altre le garanzie che si chiedono le squadre di Serie A, mentre il ministro Spadafora, sta ragionando sulle modalità della ripresa del campionato.

Una cosa è certa: oltre il 14 giugno non si potrà andare, poiché tutti i campionati europei dovranno terminare non oltre il 31 luglio, per favorire la continuazione nel mese di agosto delle coppe europee.