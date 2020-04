Clamoroso Rangnick: smentite le voci sul Milan

Colpo di scena, arrivato in queste ore, sul fronte Rangnick. L’allenatore tedesco ha smentito le voci riguardanti un suo approdo al Milan. In una sua intervista rilasciata all’emittente televisiva tedesca MDR. “Non è assolutamente vero che io abbia raggiunto un accordo con il club rossonero. Ci sono stati contatti in passato ma nulla di concreto”.

Parole che fanno discutere, soprattutto dopo il polverone dirigenziale sollevatosi in casa rossonera, proprio a causa di un presunto accordo tra Rangnick e Gazidis. Resta da capire se, queste dichiarazioni, rappresentano le classiche smentite di rito oppure, l’allenatore tedesco ha davvero chiuso al Milan. Il mistero attorno a questa trattativa si infittisce ancora di più.