La Protezione Civile ha diramato l’odierno bollettino riguardante l’emergenza Coronavirus. I casi positivi attuali sono 83.049, con un aumento di quasi 2500 contagi rispetto a ieri. Ancora alto il numero dei decessi, sono 760 quelli di oggi per un totale di 13.915. Il dato confortante arriva dai guariti: sono ben 1.431 le guarigioni giornaliere, per un totale di 18.278. Il numero totale dei casi in Italia, dunque, è di 115.242.