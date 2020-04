Coronavirus, Falasca: “Rischio responsabilità penale per i club in caso di nuovi contagi”

L’avvocato Giampiero Falasca, esperto di diritto sportivo e del lavoro, ha rilasciato delle dichiarazioni ad Ansa spiegando come la ripresa della Serie A possa comportare rischi, anche penali, per le società.

Il Decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di considerare infortunio sul lavoro la malattia da Covid-19

Falasca, ha spiegato come la questione nasca dal decreto Cura Italia che ha previsto la possibilità di considerare infortunio sul lavoro la malattia da Covid-19.

Nel caso in cui infatti, non dovessero essere predisposte le adeguate misure di cautela, le società potebbero rispondere direttamente del contagio. L’avvocato Falasca, senza mezzi termini, ha infatti dichiarato: “In caso di nuovi contagi c’è il rischio di una responsabilità penale per i club”.