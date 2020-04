Coronavirus, positivo organizza un party con 4 amici: uno degli invitati è minorenne

Una vera follia quella andata in scena nelle scorse ore. Un ragazzo, positivo al Covid-19, ha organizzato un party in casa invitando anche altre quattro persone. La storia arriva direttamente da Lodi. A richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine è stato un vicino del ragazzo positivo, allertato dal baccano.

Intervenuti sul posto, gli agenti della polizia non hanno potuto che constatare quanto avvenuto e denunciare per violazione del testo unico delle leggi sanitarie, per non aver osservato l’ordine teso a impedire la diffusione di una malattia infettiva. Ad aggravare il tutto è il fatto che uno dei quattro amici invitato al party fosse addirittura minorenne. I quattro amici, consapevoli della positività del “festeggiato”, hanno età compresa tra i 17 e i 24 anni. Per tutti è ovviamente stata imposta la quarantena.