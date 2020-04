Come di consueto, ecco il bollettino della Protezione Civile riguardante i numeri dell’emergenza Coronavirus. I contagi nelle ultime 24 ore sono stati 3.021 per un totale di 106.527. I morti sono saliti a 25.969, con 420 decessi nella giornata di oggi. I guariti odierni sono 2.922 per un totale di 60.498 guarigioni. Diminuiscono i ricoveri: 321 casi in meno rispetto a ieri.