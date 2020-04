40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Continua il calo di contagi in Lombardia. Il bollettino odierno conferma i dati incoraggianti degli ultimi giorni: sono 1556 i nuovi positivi, 394 i decessi. Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato i numeri odierni:

“Siamo in piano. Stiamo proseguendo a sviluppare l’ipotesi, avanzata dagli epidemiologi, per cui abbiamo raggiunto il culmine. Si procederà in questa direzione e poi dovrebbe iniziare la discesa”.