Coronavirus, ancora troppe persone in strada: in 48 ore oltre 15 mila multe

Sono troppe le persone in giro in Italia. Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, c’è un malcostume che riguarda tutta la penisola: da Milano a Firenze, da Genova a Napoli fino a Catanzaro. Nelle ultime 48 ore sono state circa 15 mila le multe per le persone che hanno lasciato la propria abitazione senza motivo.

Negli ultimi 8 giorni i multati sono stati oltre 43mila, numero che non lascia tranquilli e che rischia di vanificare i durissimi sacrifici che sta facendo tutto il resto della popolazione.