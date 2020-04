Corriere dello Sport in prima pagina: “Cambiate il decreto”

In Francia si fermano. In inghilterra sembrano pronti a ripartire. In Italia, caos. Generale. Il Corriere dello Sport apre stamane con le parole dell’Assocalciatori: “Cambiate il decreto”.

Oggi la lettera della Lega Calcio al Governo

Come riportato in prima pagina dal quotidiano romano, l’Assocalciatori ha avuto una decisa presa di posizione nei confronti del decreto che vieta l’allenamento nei centri sportivi: “Discriminatoria e illogica la scelta di impedirci il lavoro individuale nei centri sportivi. Norme da rivedere”.

Roma e Lazio chiedono di allenarsi. Oggi la Lega invia una lettera al governo. Sale la tensione con la FIGC.