CorSera – “I medici di 17 club su 20 contro il piano ripartenza”

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera è stato fatto un resoconto sul pensiero dei medici della Serie A, per vedere chi è favorevole o meno alla ripartenza o meno del campionato:

“I medici di 17 club su 20 contro il piano ripartenza”. Questo, si legge, perché la ripartenza non garantirebbe la salute e la sicurezza dei protagonisti.

I prossimi giorni saranno decisivi per fare chiarezza e monitorare bene le situazioni e i possibili scenari da prendere, anche perché la deadline è fissata per il 18 giugno, e i giocatori dovranno tornare anche ad allenarsi.