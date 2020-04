CorSport – Budget da 100 milioni per Rangnick

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il fondo Elliot metterà sul piatto un budget di 100 milioni che il futuro allenatore del Milan potrà usare per rivoluzionare la squadra.

Il nome più accreditato per sostituire Pioli è quello di Ralf Rangnick, il dirigente tedesco avrebbe già in mente dei nomi per rivoluzionare il Diavolo. Dayot Upamecano (30 milioni e in scadenza 2021), Timo Werner (60 milioni) e Dani Olmo (40 milioni). Un totale di 130 milioni a cui il Milan arriverebbe con le cessioni di Donnarumma e Romagnoli, e un profondo taglio del monte ingaggi.