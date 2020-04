Covid-19, la Fase 2: spostamenti dal 4 maggio ma senza cambiare regione

Ripresa, si intravede uno spiraglio di luce. Ora inizia la Fase 2. Dal 4 maggio saranno possibili gli spostamenti fuori dal Comune ma non fuori dalla Regione. Queste sono indicazioni arrivate al governo dagli esperti, ma non è detto che però questo valga in tutta Italia, viste le differenze più o meno gravi che ci sono state tra nord e sud. Per spostarsi dalla regione invece bisognerà avere un motivo ben prescisso: lavoro o prima necessità.

Per quanto riguarda invece le scuole quasi sicuramente resteranno chiuse, mentre per il lavoro, dove possibile è preferito lo smart working. Infine i Bar e i ristoranti dovranno aspettare: possibile apertura dall’11 o dal 18 maggio.