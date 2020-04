In diretta su Instagram con l’ex compagno Bobo Vieri, il campione argentino Hernan Crespo è tornato a parlare della dolorosa sconfitta di Istanbul. Ecco le sue parole:

“Ho fatto due gol, vincevamo 3 a 0: riprendersi è stata dura, l’essere umano impara dalle cose negative, quelle belle sembrano quasi scontate. Non dico che lo ritieni normale, però le batoste ti fanno ricominciare. In fondo il calcio è questo. Non ti offre rivincite, ma nuove possibilità”.