Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ha parlato del suo futuro di allenatore su Sky Sport 24. Queste le sue parole:

“A me piacerebbe allenare le squadre in cui ho giocato, io vorrei tornare a San Siro. Voglio tornare a San Siro, sempre che non me lo tirino giù (ride, ndr). Sogno tutti i giorni di tornare a San Siro, è un posto magico”.