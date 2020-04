Dall’Inghilterra – In Premier le sostituzioni potrebbero passare da 3 a 5 per questa stagione

Oggi sarà un giorno importante per il calcio inglese, riporta il Daily Mirror, poiché è previsto un vertice a cui parteciperanno tutti i club di Premier League, oltre ai rappresentanti di tutti gli altri organi (FA, Football League, arbitri, allenatori e sindacato dei calciatori) per decidere il futuro di questa stagione.

Oltre alle date ipotetiche per far riprendere il campionato, arriva una curiosa proposta. Visto il rischio di dover giocare una partita ogni tre giorni pur di non sforare troppo nel calendario, il numero di sostituzioni durante la partita potrebbe aumentare da 3 a 5.

Infatti, la proposta potrebbe essere presentata col fine di prevenire i troppi infortuni in un eventuale tour de force, ma dovrebbe aspettare l’approvazione della Football Association e dell’International Board, che si occupa delle modifiche al regolamento. E chissà che questa proposta non venga considerata anche in Serie A.