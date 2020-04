Dida: “Finale di Manchester? Sono stato spettatore”

Sulla pagina Facebook del Milan Dida e Serginho hanno raccontato la storica vittoria contro la Juve in finale di Champions a Manchester. Le parole dell’ex portiere rossonero: “Sono stato uno spettatore. Era una partita nervosa e mi ricordo tanti falli. Era una partita non bella da vedere però il calcio è fatto anche così”.

Sui rigoristi della Juve: “Per me è più facile quando conosco i rigoristi. Ero sicuro di parare il rigore di Del Piero, ma non è andata così. Dipende da quali calciatori battono. Quando trovi calciatori un po’ nervosi è più facile per me. Devi essere molto tranquillo per fare quello che vuoi fare. Se sei uno che cambi atteggiamento, puoi perdere”.

Sul rigore di Sheva: “In quell’ultimo rigore che ci faceva vincere la coppa, è stato un attimo. Quando la palla entra viene da me perché sapeva che io avevo fatto la mia e lui la sua. È stata un’emozione fantastica e potevamo dire a tutti che eravamo in campioni”.

Sul post partita: “Dopo la partita è capitato di tutto e di più. Noi brasiliani abbiamo fatto la foto insieme. Ricordo che Galliani, tutto esaltato, disse: “Anche io sono brasiliano”. È stata una cosa indimenticabile”.