Secondo quanto riportato dai colleghi di FirenzeViola.it, il possibile addio di Donnarumma è sempre più plausibile, sia per le esigenze del suo procuratore Mino Raiola, sia per poter portare una ventata d’aria fresca alle casse rossonere, e il nome che circola in queste ore è quello del polacco Bartlomiej Dragowski, reduce da diverse più che positive stagioni, all’Empoli prima e alla Fiorentina poi.