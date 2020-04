G.Galli: “Le parole di Van Basten su Sacchi mi hanno dato po’ dato fastidio”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, è intervenuto in tramite una diretta Instagram con Mauro Suma. Queste le sue risposte alle domande.

“Sugli inizi in rossonero: “Il trasferimento a Milano è arrivato dopo il mondiale del Messico, in una piazza importante che aveva voglia di riprendersi e con un presidente ambizione. La prima stagione ho pagato il post Mondiale ed un adattamento ad un mondo completamente diverso. Al Milan c’era bisogno di abituarsi a delle cose nuove, un mondo nuovo, anche fare 50 km in macchina per andare ad allenarsi. A Firenze andavo ad allenarmi in bicicletta”.

Sulle parole di Van Basten su Sacchi: “L’intervista di Marco mi ha un po’ dato fastidio. Io semmai avrei avuto da ridire qualcosa perché nell’ultimo campionato stavo in panchina la domenica e giocavo nelle Coppe. Ho sempre avuto un rapporto schietto e diretto con Arrigo, lui era molto esigente. Ci sono rimasto male per le dichiarazioni Marco”.