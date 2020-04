Gazzetta – Milan, contatti anche con Marcelino ma voleva cambiare 15 giocatori

L’emergenza non aiuta, ma in casa Milan, i dubbi sul futuro regnano da mesi. Dall’arrivo di Pioli sulla panchina rossonera, tanti nomi sono stati fatti per il futuro. Tra questi, anche quello di Marcelino.

Marcelino è stato esonerato dal Valencia dopo dei contrasti con il Presidente Peter Lim

L’ex tecnico del Valencia però, avrebbe fatto una richiesta precisa alla società: cambiare 15 calciatori della rosa. Richiesta improponibile e alternativa scartata. Dopo Marcelino, solo il nome di Rangnick rimane accostato alla panchina del Milan.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport però, negli ultimi giorni sembrano in rialzo le quotazioni di Pioli e come avvenuto negli ultimi mesi, l’unica certezza, rimane il dubbio.