GdS – Caldara torna a parlare della sua esperienza al Milan: “Non ho ripagato la fiducia. Mi brucia molto,è stata una sconfitta”

Mattia Caldara, ex difensore del Milan ed ora in forza all’Atalanta ai microfoni della Gazzetta dello Sport è tornato a parlare della sua esperienza deludente con i rossoneri, sottolineando anche il periodo molto sfortunato che l’ha visto lontano dei campi di gioco per quasi tutto il periodo della sua permanenza al Milan:

“Al Milan per la prima volta nella mia vita non sono riuscito a ripagare la fiducia avuta da un club, ad esprimermi ai miei livelli. Mi brucia molto, è stata una sconfitta. Ci penso ancora, ma so che devo accantonarla: un anno e mezzo così difficile è stato già abbastanza. E al Milan dirò sempre grazie, se non ha funzionato è stata colpa mia”.

Il 25enne bergamasco continua parlando del momento entusiasmante all’Atalanta che sta proponendo un calcio spettacolare ed ha raggiunto i quarti di finale di Champions League imponendosi in maniera schiacciante contro il Valencia:

All’Atalanta abbiamo un modo di giocare molto particolare, che in Europa non si conosce ancora bene: dobbiamo sfruttarlo. Ma la cosa più importante è giocarli, questi quarti di finale in Champions League: almeno quanto provare ad andare avanti. A San Siro contro il Valencia in 5 minuti dalla panchina a una gara in cui ci giocavamo tantissimo: quella sera ero finalmente molto felice grazie al calcio. Prima dello stop avevo ancora un buon 20% di crescita e quando riprenderemo spero di stare anche meglio di prima: devo tornare quello di due anni fa, anzi meglio. Ho due anni di esperienza in più, è ora di fare un altro salto di qualità”.

Infine conclude parlando alla rosea della nazionale italiana e sul mancato europeo che non ha potuto giocare causa infortunio:

“Alla Nazionale e all’Europeo penso spesso, anche se so di aver perso quasi due anni: oggi mi sento indietro rispetto agli altri e se voglio recuperare devo correre più forte degli altri, fino al 2021. Spero di fare tutto il possibile per ripagare la fiducia dell’Atalanta e magari anche di Mancini. Non ci sono riuscito una volta, con il Milan, e può bastare così”.