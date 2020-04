Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha duramente criticato la gestione al Milan di Mister Li:

“Di certo non farò come Mister Li al Milan, che in poco tempo ha fatto crescere le perdite e alla fine ha distrutto tutto perdendo la società”.

Un affronto duro quello del presidente della Fiorentina che sicuramente riceverà risposta dall’ex presidente rossonero.