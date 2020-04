GdS – Ibra ancora in Svezia: il Milan non è preoccupato per il suo rientro

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, c’è spazio anche per parlare di Zlatan Ibrahimovic. Il gigante svedese si trova attualmente in Svezia e sta proseguendo gli allenamenti con l’Hammarby, squadra di cui è co-proprietario in funzione di mantenere lo stato di forma per rientrare al meglio per il campionato. Quando rientrerà in Italia? Non lo sa nemmeno lui, che farà ritorno a Milano soltanto quando si saprà una data certa sulla ripresa della Serie A. Il Milan è tranquillo ma Ibrahimovic è imprevedibile.