GdS – Ibrahimovic non smetterà: futuro in Serie A, o al Milan o altrove

Zlatan Ibrahimovic ha deciso. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il futuro dell’attaccante svedese è quello di continuare a giocare anche nella prossima stagione. Difficile pensare che il centravanti possa concludere la sua carriera a causa del virus che gli ha impedito di portare a termine la stagione.

Così Zlatan potrebbe restare ancora in Serie A. Il suo futuro è in bilico al Milan a causa di una situazione dirigenziale ancora non chiara. Se non dovesse rinnovare il suo contratto coi rossoneri, però, rimarrà quasi sicuramente in Serie A, dove ci sono tante squadre a cui farebbe comodo un giocatore come lui.