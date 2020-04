Rebic e Romagnoli sono al centro del progetto del Milan del prossimo anno e il loro ruolo nel club non è in discussione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport che spiega come il Milan sia disposto a chiudere un occhio sui loro ingaggi. Il fondo Elliott, col benestare di Ivan Gazidis, dovrebbe vedere i costi degli stipendi abbassati, con l’obiettivo di puntare sui giovani e di tagliare i costi. Il Milan però deve evitare di perdere le sue pedine più importanti, come Ante Rebic e Alessio Romagnoli.