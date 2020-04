GdS – Il Milan pronto a sfruttare la crisi del mercato per riscattare Rebic

Il Milan si prepara alle prossime mosse di mercato, e la prossima opportunità da cogliere potrebbe essere legata al riscatto di Rebic. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il croato è in prestito al Milan fino al 2021 e i rossoneri sono pronti ad alzargli lo stipendio tramite qualche bonus per convincerlo a rimanere. L’opportunità potrebbe nascere dalla crisi del mercato post coronavirus, che potrebbe far abbassare il prezzo di Rebic, valutato tra i 25 e 40 milioni ad inizio stagione. L’ultima parola per la trattativa starà all’Eintracht.