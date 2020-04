GdS – Il Milan studia il rinnovo di Gigio: prolungamento fino al 2022?

Gigio Donnarumma rappresenta una delle colonne portanti del Milan a cavallo tra più proprietà e i rossoneri vogliono evitare che il suo contratto, in scadenza nel 2021, metta fine al rapporto tra Gigio e i rossoneri. Parte quindi il piano studiato per il rinnovo del portiere classe ’99, come spiega la Gazzetta dello Sport: la priorità è di continuare con Donnarumma, in attesa di una pretendente. Però il Milan punta al rinnovo per rendere vantaggiosa una futura cessione, o almeno per non perderlo a zero.

Lo stipendio di Gigio è da top player e il Milan fatica a continuare su quei numeri (6 milioni all’anno) e deve cercare una soluzione vantaggiosa per entrambi, e per Raiola. Magari un rinnovo a settembre a mercato chiuso, fino al 2025, giocando al ribasso ma spalmando su più anni, con un goloso bonus Champions che potrebbe risultare allettante per il giocatore. L’opzione più probabile, per ora, è il prolungamento di un solo anno (fino al 2022) con bonus Champions, per permettere al Milan di non perderlo a zero quest’estate e risparmiare comunque sullo stipendio di più stagioni. Sperando che Raiola sia d’accordo.