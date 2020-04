GdS – Maldini deve decidere il suo futuro: potrebbe rimanere ma alle sue condizioni

Ancora non è noto in che modo si chiuderà la stagione 2019/2020, ma per il Milan potrebbe esserci a breve un punto di svolta per quanto riguarda la società. Dopo l’allontanamento di Boban, si sta lavorando per capire quale sarà il futuro in società per Paolo Maldini, ex difensore rossonero e attuale direttore dell’area tecnica.

Se per Maldini qualche tempo fa sembrava ormai certa la separazione dal Milan, ecco che ci potrebbe essere una nuova possibilità. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Maldini potrebbe rimanere a certe condizioni: tra queste la certezza di partecipare alle decisioni di mercato e della scelta dell’allenatore, conservando potere decisionale.

Questo potrebbe essere fondamentale poiché proprio Maldini affermava come Ralf Rangnick non fosse il nome adatto per ricoprire il ruolo di allenatore del Milan. Gazidis ha fiducia in Maldini e crede che la sua figura abbia un peso anche all’estero, per questo crede che stia a lui la decisione di rimanere. Le ultime settimane la leggenda rossonera ha fatto i conti col Coronavirus e ha pensato alla sua salute, ma tra poco dovrà prendere una decisione importante per il futuro della società.