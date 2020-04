GdS – Milan, Ibra c’è! Va in rete in Svezia e lancia un messaggio ai rossoneri

Ibra c’è! – titola l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’attaccante del Milan non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro ma ha un contratto con i rossoneri da rispettare.

“Zlatan è l’unico a giocare, in Svezia. Va in rete e si diverte con il suo Hammarby: “Ho un contratto, vediamo come finiranno le cose” – scrive ancora la rosea.

La speranza dei tifosi del Milan è che Ibra possa restare in rossonero per almeno un’altra stagione, considerando che le cose sembravano cambiate dal suo arrivo a Milanello e la squadra ne stava traendo vantaggio.