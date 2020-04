Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe intenzionato a prolungare il contratto di Alessio Romagnoli, capitano e perno della difesa negli ultimi anni, diventato insostituibile per ogni allenatore che è passato dalla panchina rossonera.

Per il futuro invece si punta su Matteo Gabbia. Il classe ‘99 sembra essere uno dei giocatori sul quale la dirigenza rossonera vuole puntare per il futuro e magari in un domani anche per la difesa della nazionale italiana.

