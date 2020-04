GdS – Non solo Donnarumma, anche Ibra e Romagnoli le eccezioni per il tetto ingaggi

Il Milan vuole dare continuità ad un progetto che non può partire soltanto dal proprio portiere. Oltre a Donnarumma, infatti, il Milan sta studiando un piano per continuare anche la prossima stagione intorno ai suoi giocatori chiave. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Romagnoli e Ibrahimovic sono i due candidati per guidare il Milan, ma bisogna fare i conti con un tetto ingaggi già presente prima della crisi pandemica.

Romagnoli guadagna 3,5 milioni di euro all’anno, meno di Gigio ma comunque una cifra importante. Il difensore piace a molte squadre, nonostante ciò il Milan sarebbe disposto a fare un’eccezione sul piano ingaggi pur di trattenerlo. L’ultimo strappo alla regola, sarebbe per Ibra. Si parlava di una cifra di 4,5 milioni per l’intera prossima stagione, con Zlatan pronto a mettersi ancora in gioco. Infine Rebic percepisce 3 milioni ma il suo ingaggio potrebbe essere rimodellato.