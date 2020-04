GdS – Papin: “Hernandez mi ha impressionato, fossi il Milan prenderei Cavani”

Jean-Pierre Papin ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nellaqualeha parlato del suo passato al Milan, del presente rossonero e di come vede il club nel futuro.

Papin ha realizzato 31gol in maglia rossonera

Dopo aver raccontato le sue emozioni negli anni al Milan, Papin ha detto la sua sulla rosa attuale elogiando in modo particolare Theo Hernandez: “L’ho visto a San Siro e mi ha impressionato, è uno da Milan. Ha tutto per essere il terzino della Nazionale francese e sono sicuro che presto Deschamps lo proverà”.

L’ex Milan ha poi parlato del reparto offensivo, elogiando Ibra e facendo i nomi per il futuro: “Ibra è un fenomeno e con lui migliorano tutti. Servono campioni così in campo. Futuro? Fossi il Milan farei uno sforzo per Cavani: corre, difende e costruisce senza perdere mai lucidità”.