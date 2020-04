GdS – Papin sostiene Paquetà: “Non deve buttarsi giù come ho fatto io”

Lucas Paquetà ha un sostenitore a sorpresa. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jean-Pierre Papin, Pallone d’oro 1991 e attaccante ex Milan, ha parlato della situazione del brasiliano al Milan e gli ha dato un consiglio preciso, paragonando le due carriere e i momenti difficili di entrambi. Queste le parole:

NON BUTTARSI GIÙ

​“Buttarsi giù per le panchine è un errore pericoloso: io lo capisco, quando non giocavo ero a pezzi, ma gli consiglio di non viverla così. Quei momenti sono stati la causa del mio rimpianto più grande. Quando arrivai al Milan non conoscevo la regola che limitava l’utilizzo degli stranieri al massimo di tre per partita, non me lo avevano spiegato. Andai via perché volevo più spazio, ma sbagliai, quella era la squadra giusta per me, prevalse il mio ego”

Sono parole di conforto da parte del campione francese, ma il futuro di Paquetà è ancora in bilico. Da una parte, la società sarebbe disposta a monetizzare, nonostante il giocatore non voglia andarsene a tutti i costi. Dall’altra, l’interesse di Fiorentina e Benfica.