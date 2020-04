GdS – Pato: “Mi dispiace vedere il Milan così, tornare sarebbe bello”

Dopo aver fatto innamorare il mondo interno, Alexandre Pato ha vissuto gli ultimi 2 anni in Cina e a 30 anni, è tornato in Brasile. Con il San Paolo sta facendo bene, ma l’attrazione del grande calcio Europeo, rimane.

Pato: “Kakà può fare bene da dirigente, è molto intelligente”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha parlato del suo passato al Milan e del presente rossonero: “Mi dispiace vederlo in condizioni un po’ critiche, ma vedo che la società vuole ripartire. Maldini Serve dargli fiducia, sa cosa significa questo club e può riportarlo in alto”.

Pato ha poi parlato del reparto offensivo del diavolo, elogiando il solito Ibra: “Il Milan deve puntare su di lui, è prezioso per i giovani e letale in area di rigore. Mi chiedeva sempre la palla, anche in modo brusco”.

Sul suo futuro, il papero, ha poi aggiunto: “Mi piacerebbe tornare in Europa. Faccio bene quest’anno, vinco la Libertadores e poi torno. Al Milan sarebbe davvero bello”.