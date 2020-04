GdS – “Prime prove di ripartenza”. Ipotesi 27/28 maggio con la Coppa Italia

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’idea che sta prendendo piede in questi ultimi giorni e che potrebbe essere attuata sempre secondo le massime misure di sicurezza, sarebbe quella di riprendere a giocare le semifinali di Coppa Italia il 27/28 maggio riprendendo poi finalmente 3 giorni dopo con la Serie A.

Intanto il Consiglio di Lega proverà a stilare una prima bozza di calendario da sottoporre alle varie società nell’assemblea che si terrà martedì 21 aprile prossimo.

Ovviamente come annunciato prima, saranno prese tutte le precauzioni del caso, controlli giornalieri a tutti i giocatori e staff e massima attenzione ad ogni particolare.

Come aggiunge il Corriere dello Sport invece in merito questa notizia, si riprenderebbe dunque dalla semifinale tra Milan e Juve, che verrà trasmessa in chiaro dalla Rai.