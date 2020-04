Ci sono ancora molti dubbi legati alla ripresa dei campionati, ma da quanto emerge nelle ultime ore, come riporta la Gazzetta dello Sport, in Italia si potrebbe ripartire con le semifinali di ritorno di Coppa Italia a fine maggio. Ovviamente, è soltanto un’ipotesi, con il Milan che dovrà affrontare in questo caso la Juventus. I rossoneri però, hanno Zlatan Ibrahimovic nella lista degli squalificati: l’attacco anti-Juve, senza troppe sorprese, dovrebbe essere il giovane tandem Rebic-Rafael Leao.