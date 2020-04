GdS – Romagnoli e il rinnovo: evitare un Donnarumma-bis

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan dovrà rinnovare il contratto ad Alessio Romagnoli anche se questo scadrà nel 2022, per evitare un Donnarumma-bis. L’errore che cercherà di evitare la società è proprio quello, come successo con il giovane portierone rossonero, di arrivare troppo a ridosso della scadenza. Ad oggi Romagnoli guadagna 3 milioni e mezzo netti a stagione, perciò se intenderà rinnovare e prolungare il contratto con i rossoneri servirà un ingaggio davvero importante.