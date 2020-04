GdS – Simone: “Milan, tieni Maldini e prendi Icardi”

L’ex Milan Marco Simone, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato del club rossonero, della dirigenza e dei possibili obiettivi di mercato.

Simone: “In panchina bisognava ripartireda Gattuso”

Il tecnico del Chabab Mohammedia, 14 titoli e 75 gol con la maglia del Milan, ha detto la sua su Boban e Maldini: “Superficiale e banale licenziare Zvonimir per un’intervista non gradita. Quando scegli due personaggi

come Boban e Maldini, sai in partenza il peso che hanno. Mentre loro sanno cos’è il Milan e comeva gestito. Erano le prime due pietre importanti per ripartire. Così come sul campo occorreva ripartire da Gattuso”.

Simone ha poi parlato di futuro e di mercato: “Maldini deve prenderele redini. Terrei Ibra, ma dovesse andar via mancherebbe un attaccante. Milik lo vedrei bene, ma io al Milan proverei a portare Cavni o Icardi. Mauro sarebbe davvero un grande colpo”