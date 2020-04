Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Federcalcio ha dettato le linee guida per tornare ad allenarsi nel modo più sicuro possibile. Ad oggi l’idea è di riprendere con degli allenamenti “soft“, mentre le date sulla possibile ripresa del campionato sono: 24 maggio, 31 oppure il 7 giugno, terminando per la metà di luglio e dare spazio alle coppe europee.