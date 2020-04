GdS – Tutto su Rebic, il croato vuole il Milan. Trattativa con l’Eintracht per averlo a titolo definitivo

Come il Dottor Jekyll e Mr Hyde, così si potrebbe definire la stagione a due volti di Ante Rebic nel Milan. Una prima parte di stagione opaca e poi, dopo la sosta natalizia, la scossa che lo ha fatto diventare uno dei giocatori chiave di questo Milan a suon di gol. Come riporta la Gazzetta dello Sport, questa faccia del 2020 potrebbe valergli il riscatto, con il giocatore stesso che vorrebbe rimanere. Il suo prestito è secco fino al 2021 dall’Eintracht Francoforte, ma i rossoneri spingono per la sua permanenza e potrebbero trattare con i tedeschi già nei prossimi mesi.

[wp_show_posts id="531707"]