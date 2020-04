GdS – Un’impresa in Coppa Italia che a Pioli aiuterebbe parecchio

Il futuro di Pioli è sempre in bilico tra la possibile chiamata di Rangnick o Spalletti, e una vittoria in Coppa Italia contro la Juve sarebbe lo scaccia chiacchiere sul suo possibile esonero a fine stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà un impresa battere i bianconeri nel loro stadio senza due colonne portanti come Ibra e Theo Hernandez, ma tanto vale dare il massimo e mettercela tutta, come nell’ultimo periodo ha fatto il Milan, che dopo la sconfitta pesante con l’Atalanta ha cambiato rotta.