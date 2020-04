Halilovic: “In estate tornerò al Milan ma il club non mi ha ancora contattato”

Alen Halilovic, meteora del calcio mondiale ormai in triste ascesa, non sembra riuscire a trovare la giusta squadra con cui esprimersi al meglio. Anche l’ultima esperienza in Olanda tra le file dell’Herenveen, non è andata come sperato, ed il classe ’96 si appresta a tornare nuovamente in Italia. Ecco le sue parole a riguardo rilasciate ai microfoni di Tportal.hr:

In estate tornerai al Milan. Sai già cosa ti aspetterà? “Non ho informazioni in questo momento, perché probabilmente non sanno cosa accadrà o quando inizieranno gli allenamenti per questa stagione. Sto aspettando di essere contattato dal club, ma stando al contratto che ho mi allenerò con loro in estate. Sfortunatamente non c’è più Zvonimir Boban al club, quindi per me è più difficile ottenere informazioni. Questa situazione legata all’emergenza Coronavirus ha creato molta confusione”.

Sulla sua stagione al Milan: “Al momento sono concentrato sul mio ritorno al Milan, ho la sensazione di essere rimasto lì: ho giocato contro l’Olympiacos e il Dudelange, ma in quella stagione i risultati sono stati pessimi. La squadra non ha mai mollato, ma non sono state date molte opportunità ai giovani. Forse avrei dovuto essere un po ‘più paziente e aspettare la mia occasione, poi però è arrivata l’opportunità in Belgio e ho accettato, ma non è stata la scelta giusta. In futuro dovrò prendere decisioni con più attenzione”.