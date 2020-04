Hellas Verona, due squadre messicane sull’ex Milan Fabio Borini

Approdato nella sessione di mercato invernale all‘Hellas Verona, Fabio Borini potrebbe già lasciare i suoi compagni. Lo riporta L’Arena, che spiega come l’esterno ex Milan e Roma abbia diverse opzioni per il futuro. Il classe ’91 piace in Italia e all’estero: su di lui, oltre a Fiorentina e gli interessamenti di Aston Villa e Crystal Palace per farlo tornare in Premier League, ecco che spuntano due nuove opzioni. Infatti, dal Messico, Leon e America sono pronte ad offrirgli un contratto importante.