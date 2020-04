Ibrahimovic enigmatico: potrebbe restare al Milan

Oltre alla vicenda allenatore, in casa Milan tiene banco anche la situazione legata alla permanenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che in questi giorni si sta allenando con l’Hammarby, segnando anche un gol in amichevole, ha parlato di sé al quotidiano svedese Sportbladet: “Ho un contratto con il Milan, vedremo come e se finirà. Sono una persona che vuole esibirsi ed essere in grado di contribuire a qualcosa, non giocare per le gesta del mio passato. Se fai parte di una squadra devi essere in grado di contribuire. Vedremo cosa accadrà”.

Frasi enigmatiche, che lasciano intravedere uno spiraglio di speranza per la permanenza di Ibrahimovic al Milan anche il prossimo anno. Inoltre, l’attaccante rossonero è in continuo contatto con Pioli e il suo staff per programmare l’allenamento quotidiano. Un rapporto forte tra i due, che potrebbe essere anche decisivo per le sorti del futuro di entrambi nel club rossonero.