Ibrahimovic tra il rientro in Italia e il mercato: suggestione Brasile

Dato che non è stata ancora presa una decisione definitiva riguardante la Serie A, Zlatan Ibrahimovic rimane in Svezia ad allenarsi. Lo svedese, comunque, aggiorna quotidianamente il Milan sulle sue sedute e per la società non comporta alcun problema.

Secondo il Corriere dello Sport, intanto, allo svedese sarebbe arrivata una chiamata dal Brasile, più precisamente dal Palmeiras. Una suggestione particolare ma che al momento rimane tale. A fine stagione però, non è da escludere che questa pista potrebbe prendere quota.